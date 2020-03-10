بعد تفشي كورونا في إيطاليا , فرضت السلطات عزلاً طبياً بجميع المدن والأقاليم

2020/03/10 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

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وبسبب ارتفاع حالت الإصابة بفيروس كورونا..



أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إغلاق أنحاء البلاد كافة.

وقال كونتي في بيان انه تقرر إغلاق أنحاء البلاد كافة، مع فرض حظر كامل لجميع الأنشطة والمناسبات العامة إضافة الى فرض إجراءات العزل الطبي بجميع المدن والأقاليم بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا، لافتا الى إلغاء جميع التجمعات العامة وإغلاق جميع المدارس والجامعات حتى الشهر المقبل.

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