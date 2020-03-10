الشمري : حكومة عبد المهدي هي من اوصلت العراق الى حافة الهاوية

2020/03/10 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعتبر رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، اليوم الثلاثاء، أن حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي هي الأساس في وصول العراق إلى حافة الهاوية، فيما حذر من المساس برواتب الموظفين بالقول ( إذا ثار الموظفون سينهون الطبقة السياسية برمتها).وقال الشمري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “الصورة التي جرى من خلالها […]

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