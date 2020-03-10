كوردستان تبدأ بصرف رواتب موظفين

2020/03/10 | 11:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان جدول صرف رواتب الموظفين ليوم الثلاثاء.وذكر بيان للوزارة انها ستقوم بصرف رواتب كانون الاول ديسمبر الماضي لموظفي ومنتسبي وزارة الداخلية وقوات زيرفاني وقوات الطوارئ.كما سيتم صرف رواتب موظفي المديرية العامة للجنسية ولواء حماية المنشآت النفطية.

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