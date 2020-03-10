بعد أزمتي العقوبات وكورونا.. أسراب الجراد تغطي سماء إيران

2020/03/10 | 11:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل اعلام إيرانية، عن تعرض مناطق جنوبي البلاد الى غزو موجات كبيرة من الجراد.وعرضت وسائل الاعلام مقطعا يظهر أسرابا تضم الملايين من الجراد الصحراوي، وهي تنتشر في سماء مدينة عبادان الواقعة جنوبي إيران، فيما ذكرت مصادر … Readmore

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