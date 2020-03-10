2020/03/10 | 11:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكدت دائرة صحة الكرخ، الثلاثاء، أن جميع الحالات التي سجلت كانت من الوافدين من خارج البلد ولم تظهر أي حالة عدوى داخل العراق.وقال مدير الدائرة، جاسب لطيف الحجامي، إنه "قبل أيام تم إخراج مريض يبلغ من العمر 42 عاماً من المستشفى بعد تحسن حالته، حيث أثبتت الفحوصات المختبرية خلوه من الفيروس"، مبيناً أن "الفحوصات المختبرية للحالات الـ 6 المتبقية أثبتت أيضاً خلوها من الفيروس، بانتظار نتيجة فحص مختبري آخر وفي حال ظهرت نتيجة التحليل سالبة سيتم إخراجهم جميعا".وأوضح، أنه "كانت هناك 3 حالات مشتبه بها في مستشفى الفرات وأثبتت الفحوصات المختبرية خلوها من الفيروس".ولفت الحجامي إلى أن "جميع الحالات التي سجلت كانت من الوافدين من خارج البلد ولم تظهر أي حالة عدوى داخل العراق"، مبيناً أن "عائلات المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض سواء في دائرة صحة بغداد الكرخ أو الدوائر الأخرى، وأن جميع الدلائل تؤشر على انحسار المرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ: الحالات المصابة بكورونا كانت من الوافدين ولا وجود لعدوى داخل العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ: الحالات المصابة بكورونا كانت من الوافدين ولا وجود لعدوى داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).