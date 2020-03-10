2020/03/10 | 11:26 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("منخفض التنين" الجوي على موعد مع العراق .. مع توقعات بــ "سيول" ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("منخفض التنين" الجوي على موعد مع العراق .. مع توقعات بــ "سيول" ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).