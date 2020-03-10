تركيا تقتل 5 عناصر من (PKK) بغارة جوية شمالي العراق

2020/03/10 | 11:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 قياديين في تنظيم "PKK" بغارات جوية على معاقلهم في جبال قنديل شمالي العراق.

وذكرت الوزارة على صفحتها في موقع "تويتر"، أن غارات مقاتلاتها جاءت بالتنسيق مع الاستخبارات التركية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "PKK"، وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

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