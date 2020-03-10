ارتفاع معدلات البطالة في تركيا

2020/03/10 | 11:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7 بالمئة في الفترة من تشرين الثاني إلى كانون الثاني من 13.3%، على الرغم من ارتفاع النشاط الاقتصادي في نفس الفترة.

وبلغ معدل البطالة 13.5% في نفس الفترة من العام الماضي.



وزاد معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 15.8% في الفترة من 15.4% قبل شهر وفقا لمعهد الإحصاء التركي.

وانخفض معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 13.1% من 13.2% قبل شهر.

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