ماركا : بوتشيتينو سيكون خليفة زيدان لاداراة الريال في الصيف المقبل

2020/03/10 | 11:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … فاجأت صحيفة ماركا الإسبانية _ الموثوقة والمقربة من ريال مدريد _ متابعيها صباح اليوم الثلاثاء بالكشف عن إمكانية لجوء فلورنتينو بيريز رئيس النادي لقرار إقالة زين الدين زيدان من منصبه كمدرب ومدير فني للفريق الأول، وذلك في حال لم تتحسن النتائج في القريب العاجل.ماركا وضحت في تقريرها بأن زيدان يعيش أياماً عصيبة […]

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