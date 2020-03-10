مرجع ديني عراقي: واصلوا التجمعات الدينية.. “كورونا” لا يُصيب المؤمنين

2020/03/10 | 11:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت يستمر رجال الدين في #العراق بإصدار الفتاوى والبيانات والخطب المرتبطة بفيروس “#كورونا” الذي بات يمثل خطراً حقيقياً على العراقيين بعد سلسلة الإصابات في غالبية محافظات البلاد،

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