اللواء 26 بالحشد ينجح بتجميع طائرات مسيرة خاصة بمكافحة فايروس كورونا والأوبئة الزراعية

2020/03/10 | 11:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح اللواء 26 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، بتجميع مجموعة من الطائرات المسيرة الخاصة بمكافحة الأوبئة الزراعية وفايروس كورونا استجابة لتوصيات المرجعية الدينية العليا.وقال اللواء في بيان وتلقته وكالة صدى انه “ازاح الستار عن ابداع جديد في مجال الطيران المسير اذ انه نجح في تجميع مجموعة من الطائرات المسيرة الخاصة بمكافحة الأوبئة الزراعية استجابة لتوصية سماحة

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