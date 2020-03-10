بقذيفة متفجرة…«داعش» يستهدف بيت للعزاء بريف دير الزور

2020/03/10 | 11:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) – أقدمت خلايا تنظيم «داعش»، يوم أمس الإثنين، على استهداف بيت للعزاء بقذيفة ( أر بي جي)، ما تسبب بجرح عدد من المدنيين في بلدة البصيرة الواقعة

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