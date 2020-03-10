اجراءات وقائية من “كورونا” في مداخل الديوانية

2020/03/10 | 11:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت السلطات المحلية في محافظة الديوانية، الثلاثاء، اجراءات احترازية للوقاية من فريوس “كورونا” عند ماخل المحافظة.وقال مصدر ، في الديوانية إن إجراءات وقائية اتخذت، اليوم، في السيطرات الخارجية لمداخل المحافظة وذلك عبر فحص الوافدين بالأجهزة الحرارية للتأكد من عدم اصابة اي شخص وافد بفيروس كورونا المستجد.

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