2020/03/10 | 11:44 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس عويد، الثلاثاء، عن تفاصيل مشروع مجاري سامراء ومشروع مجاري بابل ومجمع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لجنة نيابية تفتح تحقيقا في ثلاثة مشاريع خدمية لوجود شبهات فساد فيها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لجنة نيابية تفتح تحقيقا في ثلاثة مشاريع خدمية لوجود شبهات فساد فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).