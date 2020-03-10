السيد السيستاني: يجب الالتزام بمنع إقامة صلاة الجماعة في ظل انتشار كورونا

2020/03/10 | 12:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني على استفتاء حول حكم إقامة صلاة الجماعة في ظل انتشار فيروس كورونا.وجاء في استفتاء وجه إلى مكتب سماحة السيد السيستاني:ما هو رأي سماح المرجع الأعلى حول المشاركة في صلاة الجماعة في هذه الأيام التي تشهد انتشار فيروس كورونا؟ وجاءت الإجابة كالتالي: حيثما مُنعت مثل هذه

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