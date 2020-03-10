بالصور.. الصينيون يحتفلون بإغلاق أحد مستشفيات بؤرة الفيروس بعد تماثل 1327 مصابًا للشفاء

2020/03/10 | 12:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أغلقت السلطات الصينية، مستشفى جيانغهان المؤقت في ووهان، أمس الاثنين، ويحتوي المستشفى على ما مجموعه 1564 سريرا.وفي الأيام الـ34 الماضية، استقبل مستشفى جيانغهان المؤقت ما مجموعه 1848 مريضا وتم نقل 521 مريضا إلى مستشفيات أخرى وخرج 1327 مريضا من المستشفى بعد تعافيهم.وأعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع المستشفيات المنشأة […]

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