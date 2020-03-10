المرجع الديني الاعلى في النجف: يجب الالتزام بمنع إقامة صلاة الجماعة في ظل انتشار كورونا

2020/03/10 | 12:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب المرجع الديني الاعلى في النجف، السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، على سؤال بشأن حكم إقامة صلاة الجماعة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع توجيهات الجهات المعنية بضرورة […]

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