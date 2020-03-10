إيطاليا تمنع التجمّعات وتقيد التنقّلات لمكافحة كورونا

2020/03/10 | 12:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسّعت الحكومة الإيطالية نطاق القيود المفروضة منذ أول أمس الأحد على تنقّلات المواطنين وتجمّعاتهم في شمال البلاد، لتشمل سائر أنحاء البلاد بحسب مرسوم صدر مساء أمس الإثنين، ويدخل حيّز التنفيذ اليوم الثلاثاء وذلك بهدف الحدّ من تفشّي فيروس (كوفيد-19).وبحسب المرسوم فإنّ الإجراءات الاستثنائية التي خضع لها منذ أول أمس ربع سكان البلاد، باتت اعتباراً

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