مشرّعون: اجتماع سياسي الأسبوع الجاري لحسم مرشح رئاسة الحكومة

2020/03/10 | 12:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عدد من النواب أن المشاورات مستمرة لحسم اختيار رئيس الوزراء الجديد.

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