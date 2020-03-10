بالوثيقة.. محافظ الديوانية يوجه بفصل مدير التربية بعد صدور حكم قضائي بحقه

2020/03/10 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

وجه محافظ الديوانية، زهير الشعلان، الثلاثاء (10 آذار 2020)، بفصل مدير تربية المحافظة، عقيل الج...





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