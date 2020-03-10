بالصور.. صحة ذي قار تنشر مفارز طبية في السيطرات الرئيسية لفحص الوافدين إلى ‏المحافظة

2020/03/10 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، الثلاثاء (10 آذار 2020)، نشر مفارز طبية في السيطرات الرئيسية لفحص الوافدين إلى ‏المحافظة.

وقالت صحة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "نشرت ثلاث مفارز طبية على مداخل مدينة الناصرية لفحص الوافدين كأجراء وقائي للحد من تسجيل إصابات بفايروس كورونا".

واضاف البيان أن "تلك المفارز توزعت على سيطرة الكفيل وسيطرة تل اللحم وسيطرة مدخل الناصرية الشمالي"، مبينا أن "الدائرة تنفذ ايضا حملات توعوية في مناطق مختلفة من المحافظة لتوعوية المواطنين حول طرق الوقاية من الاصابة بفايروس كورونا ".

بغداد اليوم- الديوانية

وجه محافظ الديوانية، زهير الشعلان، الثلاثاء (10 آذار 2020)، بفصل مدير تربية المحافظة، عقيل الجبوري، بعد صدور حكم قضائي بحقه.

وذكرت وثيقة، صادرة عن المحافظ حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "استناداً للصلاحيات الممنوحة، ب

بغداد اليوم- النجف

أجاب المرجع الديني، علي السيستاني، الثلاثاء (10 آذار 2020)، على سؤال بشأن استفتاء حول حكم إقامة صلاة الجماعة في ظل انتشار فايروس كورونا.

وجاء في استفتاء وجه إلى مكتب المرجع السيستاني: "ما هو رأي سماح المرجع الأعلى حول ال

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت دائرة صحة النجف، الثلاثاء (10 آذار 2020)، توضيحا بشأن تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا المستجد لامرأتين قادمتين من إيران في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنها " سجلت حالتان جديدتان بفاير

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