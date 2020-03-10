أنباء عن منع السلطات الايطالية سفر نابولي الى اسبانيا ومواجهة برشلونة في الابطال

2020/03/10 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن إمكانية منع فريق نابولي الإيطالي من السفر إلى إسبانيا لمواجهة منافسه برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر ان يستضيف فريق برشلونة منافسه نابولي مساء يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجاري على ملعب "كامب نو" في لقاء الإياب، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ولكن تفشي فيروس كورونا في أوروبا أجبر العديد من الاتحادات الأهلية على اللعب بدون جماهير، ووصل الأمر إلى تعليق الأنشطة الرياضية كما حدث في إيطاليا.

وكانت إيطاليا قد قررت مساء أمس الاثنين تعليق كافة الأنشطة الرياضية حتى الثالث من شهر نيسان القادم بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصيب على نحو 8 ألاف مواطن، ووفاة 500 آخرين.

وأشارت الصحيفة أن "رئيس الوزراء الإيطالي قد أعلن بأن قرار تعليق كافة الأنشطة سواء الرياضية أو الاجتماعية ستدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، وطلب من المواطنين السفر للخارج فقط في حالة الطوارئ".

وأكملت الصحيفة أن "قرارات الحكومة الإيطالية قد تؤثر على إقامة مباراة برشلونة ونابولي القادمة، حيث من الممكن أن يتم منع الفريق الجنوبي من السفر إلى إسبانيا بناءً على قرارات رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي الذي قال نصاً "أفضل شيء يمكنك القيام به في الوقت الحالي هو البقاء في المنزل".

وأوضحت "سبورت"، أنه: "بناءً على قرارات الحكومة الإيطالية، فإن من الممكن تأجيل مباراة برشلونة ونابولي في وقتٍ لاحق، في ظل الأنباء التي تشير إلى إمكانية تعليق البطولات القارية في أوروبا، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".

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