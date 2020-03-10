2020/03/10 | 12:19 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائمقام الشطرة: تخصيص مفرزة طبية لفحص القادمين من الدول التي سجلت كورونا بالتنسيق مع مختاري المناطق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 12:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمقام الشطرة: تخصيص مفرزة طبية لفحص القادمين من الدول التي سجلت كورونا بالتنسيق مع مختاري المناطق) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمقام الشطرة: تخصيص مفرزة طبية لفحص القادمين من الدول التي سجلت كورونا بالتنسيق مع مختاري المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).