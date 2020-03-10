2020/03/10 | 12:20 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص..المجتمعون بالاتفاق مع المكلف لإدارة اتحاد الكرة: استئناف الدوري الممتاز يوم 23 من الشهر الجاري كما قررته لجنة المسابقات

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