2020/03/10 | 12:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، قد يعود إلى إسبانيا في الصيف المقبل، ولكن هذه المرة بقميص ريال مدريد.وانتقل أجويرو (31 عامًا) إلى مانشستر سيتي، قادمًا من أتلتيكو مدريد في صيف 2011، ونجح في تحقيق العديد من البطولات معه.وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يدرس إحضار منافس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس ريال مدريد يوجه انظاره نحو نجم مانشستر سيتي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس ريال مدريد يوجه انظاره نحو نجم مانشستر سيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).