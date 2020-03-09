ممرضة إيرانية تبكي بحرقة وتناشد: لا تخرجوا من بيوتكم

2020/03/10 | 12:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء إيرانيون مقطع فيديو تظهر فيه ممرضة وهي تبكي بحرقة وتتوسل بمواطنيها أن يلتزموا بيوتهم لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ونُقل عن الممرضة أنها دعت الإيرانيين إلى عدم الخروج من بيوتهم، مشيرة إلى موت عدد كبير من المصابين أمام عينيها.

#پرستار_بيمارستان_تهرانبيرون نيايد ترو خدا گريه و زجه و خواهش و تمنا اين پرستار را گوش كنيد بيرون نيايد!! ميگه روزي صد نفر جلوم جان ميدن!!دولت براي جلوگيري از وحشت عمومي پنهانكاري ميكنه!؟#ريت_كنيد لطفا#بيرون_نياين pic.twitter.com/U52g5zwQnl

— Reza ‏🇺🇸 ‏ (@nik3135) March 9, 2020

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