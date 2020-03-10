بسبب كورونا.. السيستاني يصدر فتوى بشأن صلاة الجمعة والتجمعات

2020/03/10 | 12:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شدد المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، على ضرورة الالتزام بمنع التجمعات ومنها إقامة صلاة الجماعة في ظل انتشار فيروس كورونا.وجاء في استفتاء وجه إلى مكتب المرجع السيستاني "ما هو رأي المرجع الأعلى حول المشاركة في صلاة الجماعة في هذه الأيام التي تشهد انتشار فيروس كورونا؟"، حيث اجاب "حيثما منعت مثل هذه التجمعات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، فيجب الالتزام بهذا المنع وأخذه محمل الجد".ولم تقم المرجعية الدينية العليا صلاة الجمعة الماضية، للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003؛ خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.أما في النجف، فقد فتح ضريح الإمام علي أمام الزوار، بعد ضغوط شديدة من رجل الدين مقتدى الصدر، الذي تجمع آلاف من مناصريه لإقامة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة.

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