حقيقة وفاة الفنان قاسم الملاك

2020/03/10 | 12:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةنفى نجل الفنان العراقي، قاسم الملاك، الثلاثاء، الأنباء التي تحدث بها حفيد الفنان، عن وفاة الملاك جراء سقوطه من سُلم الطائرة أثناء مشهد تمثيلي.وقال نجله علي قاسم الملاك، في تصريح صحفي، إن "الأنباء التي أشارت إلى وفاة والدي، غير صحيحة".واعلن حفيد الفنان العراقي قاسم الملاك، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الأخير، بعد سقوطه أثناء مشهد تمثيلي في العراق.وقال زيد حفيد الملاك، في منشور له عبر صفحته "فيسبوك"، إن "الملاك سقط من سُلم الطائرة، أثناء مشهد تمثيلي، مما تسبب بكسر في الحوض".

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