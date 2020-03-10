مدرب برشلونة يسعى لعمل ثورة

2020/03/10 | 12:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، بأن المدير الفني لبرشلونة، كيكي سيتين، يعتزم إجراء بعض التغييرات في الفريق الكتالوني.

وتولى سيتين قيادة برشلونة في كانون الثاني الماضي، خلفًا لإرنستو فالفيردي، والذي رحل عن الفريق عقب خسارة كأس السوبر الإسباني.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن "سيتين يرغب في ضخ دماء جديد في جميع خطوط برشلونة، عدا مركز حراسة المرمى".

ويرى سيتين أن "خطوط الدفاع والوسط والهجوم في حاجة إلى تدعيم قوي بعناصر تصنع الفارق، في ظل اهتزاز مستوى اللاعبين الحاليين، الأمر الذي أثر على نتائج الفريق".

أما بالنسبة لمركز حراسة المرمى، فهناك اقتناع لدى سيتين بأن الثنائي تير شتيجن ونيتو يقدم مستويات مرضية، ولا داعٍ لضم حارس ثالث معهما.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا حاليًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد، كما تنتظر مباراة العودة لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام نابولي.

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