ريال مدريد يفكر بضم اغويرو

2020/03/10 | 12:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، قد يعود إلى إسبانيا في الصيف المقبل، ولكن هذه المرة بقميص ريال مدريد.

وانتقل أغويرو (31 عامًا) إلى مانشستر سيتي، قادمًا من أتلتيكو مدريد في صيف 2011، ونجح في تحقيق العديد من البطولات معه.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن "فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يدرس إحضار منافس قوي لكريم بنزيما في هجوم الميرنغي، ويرى أن أغويرو هو الأنسب لذلك".

ويرتبط أغويرو بعقد مع السيتي حتى نهاية الموسم المقبل، ويعتبر رحيله عن ملعب الاتحاد أقرب من أي وقتٍ مضى.

وينتظر مانشستر سيتي حكم المحكمة الرياضية بشأن قرار الاتحاد الأوروبي (يويفا) بحرمانه من المشاركات الأوروبية لمدة عامين مقبلين، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت إن "مانشستر سيتي سيسمح لأغويرو بالرحيل في الصيف المقبل، إذا تم منع الفريق من المشاركة بدوري أبطال أوروبا بدءًا من الموسم الجديد".

وأوضحت أن "السيتي سيعامل أغويرو كحالة خاصة، لا سيما أن سنه 31 عامًا، وبالتالي في حالة تأييد العقوبة الأوروبية، لن يظهر اللاعب مجددًا بدوري الأبطال إلا بعمر 34 عامًا".

وأشارت تقارير أخرى لرغبة ريال مدريد في ضم ليروي ساني أيضا من مانشستر سيتي، في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن "بايرن ميونخ تراجع عن اهتمامه باللاعب، خاصة وأنه لم يشارك مع السيتي منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، مما يتيح الفرصة أمام الريال لضمه".

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