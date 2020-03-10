وزير النفط السابق ينتقد السياسة النفطية العراقية: نخسر أكثر من 40 مليار دولار سنويًا بسبب استيراد المشتقات

2020/03/10 | 12:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد وزير النفط السابق جبار لعيبي، اليوم الثلاثاء، أن خيارات العراق محدودة في التعامل مع انخفاض أسعار النفط.وقال لعيبي في تصريح تابعته “يس عراق” إنه “ليست المرة الأولى التي تتعرض أسعار النفط العالمي فيها إلى هزات وتذبذب وانخفاض في الأسعار”، لافتاً إلى أن “العراق لم يتخذ إجراءات وخطوات في التعامل مع […]

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