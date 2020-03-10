النزاهة العراقية تعيد للدولة ملكية 3 عقارات بملياري دينار

2020/03/10 | 12:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الثلاثاء، عن تمكنها من إعادة ملكية ثلاثة عقارات تعود ملكيتها للدولة في محافظة كربلاء المقدسة، مبينة أن قيمة ال...

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