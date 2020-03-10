كلية عراقية تشرع بانتاج “جل التعقيم” لمواجهة كورونا

2020/03/10 | 12:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة هي الاولى من نوعها شرعت كلية التربية والعلوم الصرفة في جامعة ديالى بانتاج جل التعقيم للايدي بالاضافة الى بخاخات المعمقة في اطار مساعيها لدعم حملات مواجهة فايروس كورونا.وقال احمد حسن احد الطلبة في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ،ان” طلبة كلية التربية والعلوم الصرفة في جامعة ديالى شرعوا في مبادرة

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