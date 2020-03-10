بعد «داوود أوغلو» سياسي تركي يستعد لإطلاق حزبه الجديد

2020/03/10 | 12:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السياسي التركي، «علي باباجان»، يوم أمس الاثنين، عن إطلاق حزبه الجديد، الموافق يوم غد الأربعاء.مؤكداً أن 800 منتسباً تقدموا بطلبات للحصول على عضوية المجلس التأسيسي الذي سيتكون من

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