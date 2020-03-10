إيران.. حيثُ الإنفاق على الميليشيات أولى من مكافحة “كورونا”

2020/03/10 | 12:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت في الوقت الذي تشهد فيه #إيران فاجعة صحية وبيئية وارتفاع أعداد المصابين بفيروس “#كورونا” إلى /7000/ حالة مؤكدة، ما تزال تمارس طهران سياسة “الانعزال عن العالم”،

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