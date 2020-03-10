خبير اقتصادي يقول أن بإمكان العراق تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط

2020/03/10 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، ان العراق بإمكانه تجاوز الازمة المالية التي سيواجهها جراء انخفاض اسعار النفط.

وقال التميمي ان وزارة المالية تمتلك صلاحية بيع ممتلكات الدولة اذ بالإمكان استغلال المساحات الكبيرة التي تمتلكها لعرضها للبيع شريطة انشاء المصانع عليها او المشاريع السكنية الاستثمارية.

واضاف ان انخفاض اسعار النفط سيخلق ازمة في العراق لكن هناك امكانية لتلافي ذلك عن طريق عدم اقرار موازنة استثمارية وتأجيل ذلك لحين تعافي اسعار النفط او للعام المقبل والاستمرار فقط بالميزانية التشغيلية، مبينا أن الازمة المالية وفي حال عصفت برواتب الموظفين فأن العراق امام خيار صعب يتعلق بتقليص نسبة من الرواتب، وخاصة رواتب الدرجات الخاصة او الاجهزة الأمنية.

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