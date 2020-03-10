عذب ابنه حتى قتله والقضاء في كربلاء يحكمه بالسجن لمدة 3 سنوات

2020/03/10 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اصدار حكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لمدان قام بقتل ابنه البالغ من العمر خمسة اعوام جراء التعذيب حتى الموت في محافظة كربلاء.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ان المدان قام بالاعتداء على ‏ابنه المجني عليه بالضرب والكي بالنار في جميع اجزاء جسمه مما تسبب بوفاته ‏المجني عليه من شدة الاصابات والحروق..



واضاف ان المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدان والحكم عليه بالحبس الشديد ‏لمدة ثلاث سنوات وفقا لأحكام قانون العقوبات.

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