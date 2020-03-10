صحة السليمانية : قرب وصول فرقة طبية صينية متخصصة لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/10 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية بإقليم كردستان، عن قرب وصول فرقة طبية صينية متخصصة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم صحة السليمانية اياد النقشبندي إن السليمانية بانتظار وصول فرقة طبية متخصصة بفيروس كورونا من الصين لمساعدة الإقليم في مواجهة الفيروس، مضيفا اطباء صينيون متخصصون وصلوا إلى العراق قبل أيام، وأنهم سيبقون في محافظة السليمانية لمساعدتها في كيفية السيطرة على فيروس كورونا، لافتا إلى أن الوفد الصيني الطبي جلب معه مساعدات ومستلزمات طبية لاحتواء انتشار الفيروس.

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