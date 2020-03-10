محافظ الديوانية يصدر أمرا اداريا بفصل مدير تربية المحافظة

2020/03/10 | 12:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ الديوانية زهير علي شعلان، الثلاثاء، أمرا اداريا بفصل مدير تربية المحافظة من منصبه.وجاء في وثيقة صادرة عن المحافظة وتلقته وكالة صدى , انه “تقرر فصل مدير تربية الديوانية عقيل عبد السادة من الوظيفة طيلة فترة الحكم الصادر بحقه لمدة ثلاثة اشهر”.واضاف “يكلف رياض ناظم عبد جودة معاون المدير العام للشؤون الفنية

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