مكالمة هاتفية تطيح بعصابة سرقة الـ

2020/03/10 | 12:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشفت محكمة، تحقيق مدينة الصدر، شرق العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء 10 آذار/مارس، تفاصيل الإطاحة بعصابة سرقة عربات الـ"تك تك"، في مناطق بغداد، بعد استدراج أحدهم بمكالمة هاتفية.

المتهمون اعترفوا بـ 19 عملية سرقة، وكان أولها في شهر شباط/فبراير من العام 2019

يقول قاضي المحكمة حارث عبد الجليل، إن "أحد المشتكين حضر لمكتب مكافحة إجرام الحبيبية مبلغًا عن تعرض دراجته نوع (تك تك) للسرقة وتحدث عن قيامه بملاحقة المتهمين، وقد بين المشتكي أنه خلال الملاحقة حصل اصطدام بين سيارته وبين الدراجة النارية التي يستخدمها المتهمون وخلال ذلك سقط من أحدهم جهاز موبايل وتم التحفظ عليه من قبل المشتكي، والتوجه إلى مكتب مكافحة إجرام الحبيبية مسجلًا إخبارًا بالحادث، حيث تم عرض ذلك على محكمة تحقيق مدينة الصدر، التي بدورها آذنت عبر القاضي المختص لمكتب المكافحة بإكمال الإجراءات".

اقرأ/ي أيضًا: عصابة "تستدرج" المراهقين في الموصل..



12 ألف دولار سعر الكلى الواحدة

أضاف القاضي أنه "في خطة المكافحة لاستدراج الجناة تم الاتصال على المودع لدى مكتب مكافحة الإجرام من قبل أحد عناصرها الذي أدعى لمن رد عليه من الجناة أنه عثر عليه في الشارع وذلك لإعداد كمين لهم واستدراجهم وبدلالة المشتكي ليتم التعرف على الفاعلين".

وأوضح عبد الجليل أن "ضباط مكتب مكافحة إجرام الحبيبية اتفقوا عبر الهاتف مع أحد المتهمين (صاحب الموبايل المفقود) بتسليمه الجهاز في إحدى المناطق مع تحديد موعد بذلك، وبعد أن التقى به بناءً على الموعد المسبق طلب الضابط "الذي لم يكشف عن هويته" من المتهم فتح جهاز الموبايل لغرض التأكد من أن الجهاز المفقود يعود له عبر فتحه لرمز الهاتف، وفعلًا تم فتحه بالرقم السري ليلقي القبض عليه وعلى المتهمين الآخرين".

ونقلت صحيفة القضاء، عن أحد المتهمين، المدعو (م .



ن)، والذي يسكن منطقة حي النصر مع بقية أفراد العصابة، تفاصيل عملية إلقاء القبض عليهم والتي حصلت بسبب فقدان جهاز موبايل العائد لأحدهم.

و يقول المتهم "في الساعة التاسعة مساء وبتاريخ 13 شباط/فبراير، توجهنا إلى أحد أحياء مدينة الصدر وإثناء تجوالنا في شارع الفلاح شاهدنا إحدى الدراجات النارية (التك تك) متوقفة امام أحد الدور السكنية حيث كان دوره مع المتهم (ج.م) يكمن بمراقبة الطريق، فيما يقوم المتهم (ح.ج) بتشغيل العجلة وسرقتها بواسطة (جوزة جوكر)".

ضباط مكتب مكافحة إجرام الحبيبية اتفقوا عبر الهاتف مع أحد المتهمين واستدرجوه والقوا القبض على "العصابة"

و خلال تدوين أقوال المتهمين قضائيًا أمام القاضي المختص، أعترف المتهمون بـ" تفاصيل تلك العمليات التي وصلت إلى 19 عملية سرقة، فيما أوضح المتهم (م.



ن) أن أول هذه العمليات كانت في شهر شباط من العام الماضي 2019 عندما سرقوا دراجة نارية نوع (تك تك) كانت مركونة أمام مستشفى الشهيد الصدر".

اقرأ/ي أيضًا:

عصابة تبيع مخدرات للتلاميذ قرب مدرسة في الحبانية!

1.6 مليار دينار أمام ضباط شرطة..



كم سيعود منها ومن يعتقل الحكومة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكالمة هاتفية تطيح بعصابة سرقة الـ"تك تك" في بغداد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكالمة هاتفية تطيح بعصابة سرقة الـ"تك تك" في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).