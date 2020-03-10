ثاني منخفضات آذار يستعد للانطلاق.. سيول وأمطار رعدية مرتقبة

2020/03/10 | 12:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريريومان قبل انطلاق منخفض جوي عميق الشدة هو الثاني خلال آذار/مارس بعد المنخفض الحركي، فيما تصحبه أمطار رعدية وفيرة ورياح، وتشهد مناطق شمال وشرق البلاد سيولًا متوقعة.

متنبئ جوي: زخات من الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة متوقعة، تشمل أغلب المدن وتبدأ من يوم الخميس

قال المتنبئ الجوي صادق عطية، في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "أجواءً صافية، دافئة نهارًا تميل إلى البرودة النسبية ليلًا، تبدأ الثلاثاء لغاية صباح يوم الخميس، قبل أن تؤثر حالة جوية ربيعية، على كافة مدن البلاد للأيام، الخميس والجمعة والسبت وتمتد ربما للأحد".

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"التنين" قادم إلى أجواء العراق!

بيّن عطية أن "تأثير الحالة يبدأ الخميس برياح شديدة السرعة وأجواء غائمة في غرب البلاد وتحديدًا الأنبار، ويمتد نشاط الرياح خلال ساعات نهار يوم الجمعة والأجواء الغائمة كذلك ليشمل كافة المدن عدا الشمالية وتبلغ سرعة هباتها مابين 80-90 كم في الساعة مسببة موجات غبار".

أكد أن "زخات من الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة متوقعة، تشمل أغلب المدن خلال فترة التاثير فيها بعض الغزارة والبرق والرعد في مناطق متفرقة".

وأشار إلى وجود "سيول متوقعة في وديان شمال العراق أحيانًا بسبب الغزارة، وشرق مدينة واسط وطفح الشوارع".

وحول درجات حرارة، لفت عطية إلى أنها "تتجاوز 30 مئوية قليلًا خلال النهار في مدن وسط وجنوب البلاد والفرات الأوسط، وأقل من ذلك بقليل في شمال وغرب البلاد".

اعتبر المتنبئ الجوي أن تأثير وقوة منخفض التنين ستكون على شمال مصر وبلاد الشام والأردن وعندما يصل للعراق سيكون فاقدًا للكثير من قوته

وبشأن "منخفض التنين"، اعتبر عطية أن "تأثيره وقوته ستكون على شمال مصر وبلاد الشام والأردن، لذلك التحذيرات هناك تصل للحمراء من غزارة الأمطار والفيضانات، واسموه بعض الهواة (منخفض القرن أو التنين)، مشيرًا إلى أن "التنين سيكون متهالكًا وفاقدًا للكثير من قوته عندما يصل العراق"، بحسب تعبيره.

ألا أن عطية استدرك أن المنخفض "بالتأكيد يسبب غزارة متوقعة ولكن ليست بالقوة والخوف التي نسبت إليها".

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