صحة ذي قار تنشر مفارز طبية لفحص الوافدين

2020/03/10 | 12:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت دائرة صحة ذي قار ثلاث مفارز طبية على مداخل مدينة الناصرية لفحص الوافدين كأجراء وقائي للحد من تسجيل إصابات بفايروس كورونا.

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