خلية الأزمة تعقد اجتماعها لمنع تفشي فيروس كورونا

2020/03/10 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اجتماعا بخلية الأزمة بشأن كورونا، فيما شدد على ضرورة الالتزام بمقررات خلية الأزمة وتنفيذها لتجنيب المواطنين من الاصابة بالفيروس.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ان خلية الأزمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني رقم خمسة وخمسين لسنة الفين وعشرين عقدت اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مبينا انه جرى بحث شامل للإجراءات الوقائية والاحترازية والجهود التي تبذل لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه وآخر التطورات عن الاصابات وحالات الشفاء.

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