2020/03/10 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، ان رواتب المتقاعدين والموظفين خط احمر لا يمكن المساس به لمواجهة عجز الموازنة.

ودعا الدهلكي في بيان، الحكومة الى معالجة المشاكل الاقتصادية بعيدا عن رواتب المتقاعدين والموظفين..



مبينا ان هنالك العديد من الابواب في الموازنة التي تتضمن نفقات لا معنى لها ومن الاجدر تقليصها او حذفها نهائيا كونها اثقلت موازنة البلد وتسببت بالهدر الواضح للمال العام.

وأكد الدهلكي ان الحكومة ان كان لديها عجز فلا تذهب لأرزاق الفقراء لتقتطع منها بل عليها الذهاب لمن اتخمتهم بعناوين اوجدتها بغير وجه حق وان تلغي تلك الامتيازات لتغطية عجزها..



مشيرا الى ان رواتب رفحاء وغيرها خلقت تفاوتا طبقيا تحت عناوين غريبة وهي من القضايا التي وضع عليها علامات استفهام.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى العراقية : لا يمكن المساس برواتب المتقاعدين والموظفين لمواجهة عجز الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى العراقية : لا يمكن المساس برواتب المتقاعدين والموظفين لمواجهة عجز الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).