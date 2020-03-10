هبوط السريع في أسعار النفط وسائرون يحذر تعرض العراق لأزمة اقتصادية

2020/03/10 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن تحالف سائرون، رائد فهمي، من ازمة حادة في الاقتصاد العراقي.

وقال فهمي في تغريدة على تويتر، إن الهبوط السريع في أسعار النفط ينبئ بتعرض الاقتصاد العراقي والموازنة العامة الى أزمة حادة تحتم على الدولة اتخاذ إجراءات فعالة لتخفيض الإنفاق العام ومراجعة هيكلية الموازنة وتوجهات السياسة الاقتصادية داعيا الى مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية وذوي الدخول الواطئة في توزيع اعباء التقشف.

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