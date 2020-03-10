رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفيري الهند وبلجيكا لدى العراق

2020/03/10 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تسلم رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، الثلاثاء (10 آذار 2020)، أوراق اعتماد سفيري الهند بيرندر سنغ ياداف، وبلجيكا فيليب فاندين بولك الجديدين لدى العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الرئيس صالح، تسلم صباح اليوم، في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفيري الهند بيرندر سنغ ياداف، وبلجيكا فيليب فاندين بولك الجديدين لدى العراق".

وأكد صالح، وفقاً للبيان على "أهمية توطيد علاقات الصداقة، وتوسيع آفاق التعاون البنّاء في المجالات كافة"، مشيراً إلى أن "العراق ينطلق في بناء علاقاته الخارجية على أساس احترام السيادة الوطنية وخدمة المصالح المشتركة لشعبنا والشعوب الصديقة وبما يحقق التقدم والازدهار".

وأشاد رئيس الجمهورية "بالعلاقات الثنائية بين العراق والهند وبلجيكا، متمنياً للسفيرين دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية لتعزيز أواصر العلاقات والتعاون المشترك".

من جانبهما "جدد السفيران حرص بلديهما على دعم استقرار وأمن العراق ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والسلم الدوليين".

بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير عام كمارك اقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، الثلاثاء (10 آذار 2020) أن المعابر الحدودية بين إيران وإقليم كردستان ماتزال مفتوحة للأغراض التجارية فقط.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه "لا يسمح للإيرانيي

بغداد اليوم- الديوانية

وجه محافظ الديوانية، زهير الشعلان، الثلاثاء (10 آذار 2020)، بفصل مدير تربية المحافظة، عقيل الجبوري، بعد صدور حكم قضائي بحقه.

وذكرت وثيقة، صادرة عن المحافظ حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "استناداً للصلاحيات الممنوحة، ب

بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، الثلاثاء (10 آذار 2020)، نشر مفارز طبية في السيطرات الرئيسية لفحص الوافدين إلى ‏المحافظة.

وقالت صحة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "نشرت ثلاث مفارز طبية على مداخل مدينة الن

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