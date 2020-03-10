الاتفاق على استئناف دوري الكرة الممتاز في الـ 23 من آذار الجاري

2020/03/10 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ خاص

كشف مصدر مقرب من اجتماع الاندية الرافضة لايقاف دوري الكرة الممتاز اليوم الثلاثاء،(10 آذار 2020)، الا...





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