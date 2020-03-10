2020/03/10 | 12:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتهاء مدة دخول المسافرين من ايران ......السلطات في منفذ الشلامجة الحدودي لن تسمح بدخول مسافرين عراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 12:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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