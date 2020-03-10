بعد تفشي كورونا في إيطاليا , السلطات تفرض عزلاً طبياً بجميع المدن والأقاليم

2020/03/10 | 12:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبسبب ارتفاع حالت الإصابة بفيروس كورونا..أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إغلاق أنحاء البلاد كافة.وقال كونتي في بيان انه تقرر إغلاق أنحاء البلاد كافة، مع فرض حظر كامل لجميع الأنشطة والمناسبات العامة إضافة الى فرض إجراءات العزل … Readmore

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