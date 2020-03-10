لبنان: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/03/10 | 12:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت معلومات للـ LBCI أنّه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان للمصاب القادم من مصر.

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